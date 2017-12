Tudo pessoal

O IT Brands Moda – evento que reúne um mix de 32 marcas femininas com conceito ateliê – está com algumas novidades este ano e focado na personalização. De olho nisso, a artista plástica Olivia Tabet deu uma escapadinha das galerias de São Paulo para produzir sua primeira coleção de acessórios – que será apresentada na venda especial, com direito a customizar itens das clientes sob encomenda. “Tive carta branca para deixar livre a minha criatividade”, conta. Já o quesito “público teen” ficará a cargo de Julia Arcangeli. Ela fará seu trabalho de intervenção artística em tênis Converse e pranchas de surfe no Espaço Kids, a ser montado no evento – que acontece nos dias 13 e 14, no Morumbi.

