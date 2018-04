Caetano Veloso não gosta do projeto de construção de ferrovia desembocando entre Ilhéus e Itacaré. “Saber que se vai mexer no que o cacau ajudou a preservar de Mata Atlântica no Sul da Bahia é sempre doloroso para mim”, escreveu domingo, num artigo em grande jornal baiano.

Curiosidade: na edição distribuída pela região afetada, o pensamento de “Caê” sobre o assunto desapareceu misteriosamente.