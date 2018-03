Recém-chegado do encontro do Parlamento do Mercosul, Aloizio Mercadante é contra a retaliação proposta pela Fiesp às medidas protecionistas da Argentina.

Acha que, na crise atual, o Mercosul precisa ser fortalecido: “É só olhar como os europeus estão se protegendo”.

