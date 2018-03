Depois da pacificação no Complexo do Alemão, a prefeitura do Rio planeja dar um banho de marketing, educação e trabalho na comunidade.

Agentes municipais, publicitários, o AfroReggae e a Natura se reuniram, anteontem, no morro para acertar detalhes do projeto que oferecerá capacitação profissional, reciclagem e orientação financeira.