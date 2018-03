Tudo no cabelo

Após diversas viagens à Asia, Ana Cury (à dir.) concluiu: faltam produtos de tratamento, no mercado de beleza brasileiro, que sejam realmente eficientes. Especialmente para cabelos, paixão das brasileiras. Inspirada pela tradição do continente, ela resolveu se juntar à também empresária Nadine Szlezynger (à esq.) e mergulhar em pesquisas para a criação de produtos feitos à base de óleo de camélia. Assim nasceu a Asian Secret – marca que promete dar força e cuidado sofisticado aos fios –, com uma linha ainda compacta: shampoo, máscara e reparador. Lançamento? Terça-feira, no salão Square no Jardim Europa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.