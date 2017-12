Aliás, Juvenal ficou furioso com manobra da oposição que impediu votação sobre as obras no Morumbi. Eles simplesmente não compareceram à sessão.

Consequência? Fala-se que o presidente do São Paulo quer diminuir o quorum mínimo do conselho de 75% para 50% mais um – o que garantiria a votação e… a aprovação das mudanças no estádio.