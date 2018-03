Está para sair do forno o primeiro DVD solo de Paula Toller. “SóNós” foi gravado em agosto, e tem participações de Dado Villa-Lobos e do cantor argentino Kevin Johansen. Já a direção ficou por conta do maido da cantora, Lui Farias.



Lançamento previsto para o começo de dezembro.

