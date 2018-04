Patrícia Pillar virou garota propaganda da campanha dos 100 dias da gestão de Márcio Lacerda na prefeitura de Belo Horizonte.

O prefeito é do mesmo PSB do marido Ciro Gomes, que no governo tinha Lacerda como secretário-geral.

