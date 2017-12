Tudo em família

Sétima geração de uma das vinícolas mais conceituadas do Chile,Verónica Cousiño esteve em São Paulo esta semana. Veio apresentar os planos de mídia digital e redes sociais da Cousiño-Macul no País, que já responde por cerca de 15% do faturamento da companhia. E acompanhou algumas das manifestações nas ruas – “algo grande acontece por aqui!”. A moça admite que só conhece os espumantes brasileiros, mas promete voltar em setembro, para mais uma rodada de degustações.

