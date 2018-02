Com pré-estreia marcada para terça, a Bienal abre suas portas para o público no sábado, dia 25, com a expectativa de receber 1 milhão de visitantes. “Só de fora, esperamos de 300 mil a 400 mil”, conta Heitor Martins, responsável por recolocar o evento nas principais pautas de arte internacional.

Para se ter uma ideia, a última Bienal em 2008, a do “Vazio” – conceito criativo fundado a partir da falta de recursos – registrou… 190 mil visitantes.