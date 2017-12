Por essa, nem Juvenal Juvêncio esperava. O TJ-SP deu ganho de causa, semana passada, ao cartola. A ação, impetrada pela oposição são-paulina, questiona o seu terceiro mandato – que se encerra em abril do ano que vem.

O mais curioso? Ninguém no Tricolor trabalhava com a hipótese de que a Justiça tirasse ele do cargo.