Tudo azul?

Antes de o debate de anteontem, no SBT, começar, Eduardo Suplicy foi até a beira do palco e acenou para Alckmin, perguntando se estava tudo bem. O governador, que passou o fim de semana internado vítima de uma infecção intestinal, balançou a mão direita: “Mais ou menos”.

Vaivém

D. Lu passou o primeiro bloco do programa ao lado de Fernando Haddad. O segundo, junto do tucano Julio Semeghini. E voltou à companhia do prefeito na terceira parte.

Só no fim do programa é que trocaram umas poucas palavras.

Tô nem aí

Já Serra saiu no meio do primeiro bloco para atender o celular. E foi impedido de voltar pela produção do programa. Passou a segunda parte do debate na área de coffee break, comendo biscoitos e tirando selfies com funcionários da emissora.