Michael Klein viu com bons olhos a criação do novo gigante global de e-commerce, formado por Casino, Grupo Pão de Açúcar e Via Varejo. O empresário esteve entrosado com os franceses durante a preparação e o lançamento da operação.

E será convidado para assistir à abertura da Copa, no Itaquerão, ao lado de Jean-Charles Naouri – no camarote do GPA.