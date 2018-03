Lula ficou mais do que feliz com o resultado dos exames realizados no Sírio-Libanês . O tumor na laringe, tratado com sessões de quimioterapia e radioterapia desde novembro do ano passado, não voltou.

O ex-presidente, que tem feito sessões semanais de fonoaudiologia, não vê a hora de participar mais ativamente da corrida eleitoral.