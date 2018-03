Pois é, a situação econômica da Argentina é péssima, mas Cristina Kirchner não deixa a peteca cair. Coordena festança pelos 200 anos de independência, a 25 de maio.

E a comemoração vai subir o Corcovado. O Cristo Redentor será todo iluminado de azul e branco, as cores nacionais do vizinho. O mesmo ocorrerá com a Torre Eiffel, o Coliseu e o Empire State.