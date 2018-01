As escolas de samba da Liga SP bateram o martelo: a Acadêmicos do Tucuruvi tem lugar garantido no Grupo Especial do carnaval paulista deste ano. No entanto, não disputará o título, para não correr o risco de ser rebaixada.

Foi a solução unânime das 14 escolas, ontem, após constatar a perda de 90% das fantasias da escola no incêndio que atingiu suas instalações na quinta-feira à noite.

Leia mais notas na coluna:

