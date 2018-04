Tucano x tucano

Tucanos mineiros vão muito além de negar qualquer acordo de Aécio com Serra. Dizem que “já virou rotina” aparecer algo para diminuir o governador de Minas toda vez que ele está bem na fita.

Auxiliares de Aécio surpreenderam-se, também, ao ver enorme estande do governo paulista “bem no meio da festa”, no encontro dos 853 prefeitos da Associação Mineira de Municípios, em BH.

