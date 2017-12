Dois vídeos de FHC, um de Aécio Neves e outro de José Aníbal inauguram hoje o portal do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB.

Em uma de suas gravações, o ex-presidente tucano abordará o atual momento do País sustentando que, diante do que está acontecendo, impeachment não é golpe.

Em entrevista de estreia do site, Gustavo Franco faz também uma análise sobre a situação do País e do governo.