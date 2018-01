Tucano no Itamaraty

Com a experiência de quem foi embaixador nos EUA, na China e Alemanha, Roberto Abdenur acha bom o presidente Temer escalar um político de peso para a diplomacia.

“Serra pode tomar medidas que, para alguém do meio, seriam mais complicadas. Por exemplo, fechar embaixadas”, ponderou.

O diplomata vê com satisfação “a recondução do Itamaraty às funções de Estado — não mais de partido”, mas avisa: “Quanto à questão da união aduaneira no continente, é preciso atenção, medir bem os prós e os contras”.

Tucano 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tucanos saíram satisfeitos da posse de Serra, ontem, no Itamaraty — e não só por causa de seu discurso. É que, além do ministério, o PSDB já comanda as comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado.