TSE pode cassar chapa mas deixar Temer elegível

Temer pós-Temer

Um “pequeno grande detalhe” no debate sobre a chapa Dilma-Temer pode ser decisivo, lembra o jurista Carlos Ari Sundfeld. É que, se forem fortes as razões para o TSE decidir por uma cassação da chapa, resta a chance de Temer não se tornar inelegível. “Se isso ocorrer, não há nada, nas normas atuais, que impeça o lançamento de sua candidatura à eleição indireta que ocorrerá no Congresso para suceder-lhe”, adverte.

“E nesse caso sua base aliada poderia ser uma garantia para ele retornar ao Planalto”.

Telessentença

O despacho de Sérgio Moro pela condenação de Eduardo Cunha foi assinado em Brasília, durante visita à Ajufe, às 11h30. Uma assinatura eletrônica, em meio a conversas com juízes federais.

Eu sou pop

José Luiz Penna negou, para a coluna, que sua indicação para a Secretaria da Cultura seja uma estratégia eleitoral de Alckmin. “Tenho tradição de fazer arte de rua e sou uma pessoa pop”, argumentou.

Interlocutores do governador e o secretário que saiu, José Roberto Sadek, viram a substituição como jogada política. Penna é presidente do PV.

Final feliz

Manoel Rangel, da Ancine, comemora. O facão que está caindo sobre as desonerações vai poupar as ações ligadas ao cinema. Que, O Diário Oficial já garantiu, anteontem, a prorrogação, até o final do ano, dos benefícios fiscais do Recine. O que significa cerca de R$ 250 milhões em setores vários, entre eles 150 novas salas de cinema.

Para todos

O Wiki Educação Brasil, grupo filiado à Wikimedia Foundation, firmou parceria com o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Objetivo? Disseminar licenças livres – no Creative Commons – do conteúdo do museu. A ideia é publicar informações do acervo na Wikipédia em português e demais projetos Wikimedia ao redor do mundo.

Made in Brazil

Durou pouco o sabático de Morena Leite na Europa. A chef foi convidada pela Embratur para assinar o cardápio junino das principais embaixadas do Brasil pelo mundo, começando por Paris seguindo para Lisboa, Madri e Roma. O evento acontece de 7 de abril a 28 de maio.