Truques da vovó

Tati Baronian foi beber nas raízes de sua ascendência armênia para dar mais personalidade à criação de sua marca de roupas. Como? Aproveitando as técnicas de bordados turcos e armênios que aprendeu com sua família – em especial, o ponto cruz. Desde pequena, ela cultiva o hábito de bordar panos de prato e toalhas para casa e agora leva agora esse delicado costume para as peças: “Como eu trabalhei muito tempo com mercado de luxo de moda, sabia que esses trabalhos manuais eram valorizados. E falei para minha tia e para minha vó me ajudarem. Elas que costuraram as 72 primeiras peças”, revela. O que começou apenas pela internet, com vendas online, tem agora planos de exportação para EUA e Europa para onde a moça está de mudança.

