Trump dá R$ 9,9 milhões a Alckmin

Alckmin recebe nesta tarde, no Palácio dos Bandeirantes, o embaixador americano Michael McKinley para formalizar uma parceria selada entre o governo de São Paulo, por meio do Instituto Butantan, e o governo de Donald Trump.

A Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), órgão do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, vai investir R$ 9,9 milhões para pesquisas de uma vacina contra o zika vírus.

O embaixador McKinley, que por sinal nasceu na Venezuela, estará acompanhado do cônsul americano Ricardo Zuñiga, que nasceu… em Honduras. Do lado paulista, estarão também no encontro — entre outros — Saulo de Castro, secretário de Governo, e Samuel Moreira, da Casa Civil.