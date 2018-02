Trocando anéis

Com casamento marcado para o dia 1º de fevereiro, Kátia Abreu ainda não tem vestido de noiva garantido.

Estilista escolhida? Wanda Borges, que está correndo contra o tempo, pois o pedido foi feito em cima da hora e parte de sua equipe está de férias. Deverá ser algo discreto e off white.

Anéis 2

A nova ministra da Agricultura cogitou até remarcar a data do casório com Moisés Pinto Gomes – afinal, na manhã do dia 1º, seu filho, Irajá Abreu, toma posse como deputado federal. E a posse dos senadores – ela foi reeleita – é à tarde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Anéis 3

Mantida a data original, Kátia, que é viúva, se casará no início da noite no Recanto das Águas, em Brasília – em festa para cerca de 100 convidados.