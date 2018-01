Bem-sucedido no Rio, Mauricio Mattos quer trazer para o Sambódromo do Anhembi seu camarote Rio Samba e Carnaval. Começa hoje, em parceria com a agência RED action, uma rodada de almoços com empresários de SP para mostrar o São Paulo Samba e Carnaval.

Boni, Washington Olivetto e Alexandre Accioly estão dando seu aval.