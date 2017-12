Dos relatórios escritos ontem sobre a Petrobrás, chama a atenção um – contendo 14 páginas – feito pelo Credit Suisse no exterior. Traduz ali, passo por passo, a decepção com o andar da carruagem na empresa. Principalmente no que se refere ao fato de a estatal não ter adotado fórmula clara para reajuste de preços dos combustíveis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.