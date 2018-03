Triste recorde

Parente de chinês no voo 447 da Air France vai receber, na China, a maior indenização já paga a um segurado no país: US$ 1,4 milhão.

Sua apólice de seguros fora dos padrões, de 240 mil yuans, estabelece valor 40 vezes maior em caso de morte por acidente aéreo.

Veja também:

Festa de Lançamento da MAG! Passion homenageia Bethy Lagardère, no Espaço Iguatemi, no shopping Iguatemi

Filme Jean Charles tem pré estreia no shopping Iguatemi

Instituto Tomie Ohtake abre as portas para exposição Energias da Arte