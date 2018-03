São Paulo está brilhando em matéria de violência contra a mulher. Dos 150 mil processos ajuizados com base na Lei Maria da Penha, mais de 37 mil são do Estado, com 1.285 prisões em flagrante.

Dados de Andrea Pachá, conselheira do CNJ, que via divulgar no dia 30 os números completos, na Jornada Maria da Penha.

