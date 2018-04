Players do mercado de ações contabilizam o tamanho do estrago nos últimos anos. Fizeram contas e descobriram que no ano de 2008, no auge a crise da Lehman Brothers, as ações da Vale no exterior (Adrs) despencaram para US$ 9,00.

Já as da Petrobrás valiam, na crise mundial, o que então era considerado “pouquíssimo”, média de US$ 15,00.

Hoje os papéis da Vale valem US$ 3,00 e os da Petrobrás, US$ 4,00.