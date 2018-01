Feliz com a decisão de Temer de revogar, ontem à tarde, o decreto sobre a Renca – área de reserva de cobre entre Pará e Amapá, Ricardo Tripoli faz um pedido: “Só espero que não apresentem outro projeto na correria, sem fazer audiência pública e ouvir os outros lados.”

O tucano, que já havia antes proposto essa audiência, quer as comissões de meio ambiente e minas e energia do Congresso no debate.