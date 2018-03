Tríplice verde

Julia Rettmann, Marina Smit e Denise Yui, arquitetas formadas pela FAU, uniram seus talentos e foram “seduzidas” a trabalhar com plantas. O trio inaugura, dia 16 –em um espaço dentro da galeria Casa Nova, nos Jardins – a Selvvva, empresa de paisagismo e design. Além de projetos de jardins, as moças também venderão plantas e objetos prêt-à-porter, como suportes e vasos pintados a mão. Cada produto virá com um explicativo de como cuidar do “novo filho”. “Cultivarplantas é muito mais do que um enfeite em casa. Proporciona uma sensação de conforto”, explica Denise.

