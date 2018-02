Trio Natural

Paula Dias, Camila Brennand Fortes e Marina Setubal inauguraram recentemente o Daya&Ture – restaurante e empório orgânico que oferece um buffet e produtos 100% sem glúten e sem lactose. “Sempre sonhei em abrir um supermercado nos moldes do Whole Foods no Brasil, mas isso é uma coisa mais para frente. Encontrei a Marina, que também tinha esse sonho, e daí nasceu o empório. Depois, devido à procura, criamos o buffet”, explica Camila, que também é dona da marca de alimentos naturais Monama. O trio já se programa para abrir novas unidades ano que vem. “Estamos recebendo muitas propostas, principalmente de shoppings. Mas ainda estamos estudando os pontos”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.