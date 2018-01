O estimulante jantar reservado com seus colegas da China, Zhou Xiaochuan, e da Rússia, Elvira Nabiullina, em um restaurante em Fortaleza, fez com que Alexandre Tombini, do BC, atrasasse seu voo de volta a Brasília na noite da segunda-feira.

Foram mais de duas horas de conversa. E, no cardápio, intensa troca de informações. O interesse é justificável: juntos, os três administram US$ 4,8 trilhões em reservas internacionais – cerca de 40% das existentes no mundo.