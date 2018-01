Trio lança sidra com receita inglesa e sabor brasileiro

Felipe Mendonça, Diogo Seadon e João Linhares são amantes de sidra, mas não achavam no mercado brasileiro uma que agradasse ao paladar deles como as que estavam acostumados a tomar na Europa – principalmente na Inglaterra, onde a bebida é muito popular. “Começamos a pesquisar o universo da sidra até chegar em John Murray, renomado mestre sidreiro do Reino Unido que hoje mora na África do Sul. Ele topou na hora fazer uma receita para nós e assim nasceu a Sina Hard Cider”, explica João. O trio lançou a bebida – feita nos moldes ingleses mas com ingredientes 100% brasileiros – no mercado nacional há um mês, mas ela ainda não chegou às prateleira dos supermercados. “Nesse primeiro momento, firmamos parcerias com alguns restaurantes, como o Le Jazz e o Adega Santiago”, explica.

