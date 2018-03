Trio lança marca de comida orgânica para pets

Se o dono come orgânico, por que o animal de estimação não comeria? É a partir dessa premissa que Aline Merchan, Juliana Calixto e Mariana Zaia, criaram o conceito do Comidinha Pet. Focada em alimentação natural para gatos e cachorros, a start up, recém lançada, tem 100% de seus produtos naturais e orgânicos – até os biscoitinhos são feitos com farinha integral. “Saúde via alimentação virou tendência. As pessoas se preocupam muito com isso hoje em dia. Por essa razão, isso naturalmente se estendeu para os nossos animais”, explica Aline. Ainda pequeno no Brasil, o mercado de comida natural para pets já representa 60% do mercado nos Estados Unidos e 90% na Europa. O porte e idade dos bichinhos também é levado em consideração nos ingredientes das receitas. “A maioria das pessoas que têm animais os considera da família, então faz sentido investir nisso”, afirma Aline.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.