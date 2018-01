Aldo Rebelo almoçou, domingo, com Chieko Aoki, no Blue Tree, hotel da empresária. No final, somou-se aos dois Marcio Toledo. Quem ouviu a conversa garante que trataram de financiamento de campanha.

