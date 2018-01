Trio abre novo espaço de cursos culturais

Foi do encontro das amigas Daniela Bigi de Lima, Andrea Tchalian Conde e Paula Trabulsi que nasceu a ideia de fundar o Espaço Consciente. Durante o ano passado, o trio organizou uma série de palestras sobre arte no Chez Oscar.

Agora, elas planejam a abertura do espaço próprio – localizado na nos Jardins, com previsão – previsto para maio desse ano. “Nos inspiramos nos antigos cafés filosóficos, sempre em busca de conhecimento. Acreditamos que esse seja o maior patrimônio do ser humano”, afirma Paula.

Na agenda, já confirmados cursos com Claudio Edinger de História da fotografia e Roberto Gouveia de Antiguidades.