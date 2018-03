Foto: João Caldas





Fortuna comemora sua estréia no universo infantil com shows no Sesc Vila Mariana, neste fim de semana. O ponto de partida do CD Na Casa de Ruth foi um livro de Ruth Rocha, que ganhou arranjo musical do compositor Hélio Ziskind.

