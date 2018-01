BTG Pactual e Grupo Queiroz Galvão se uniram à espanhola Ferrovial. O consórcio disputará leilão de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília – previsto para 6 de fevereiro.

Representantes das três companhias estiveram em Cumbica, semana passada, para uma vistoria técnica.

Trinca 2

O edital de licitação obriga grupos interessados no leilão a incluir um parceiro internacional no consórcio, com know-how na administração de terminais aeroviários.

A Ferrovial, principal acionista da BAA, gerencia seis aeroportos do Reino Unido. Incluindo Heathrow, em Londres, o maior da Europa e terceiro mais movimentado do mundo – com 70 milhões de passageiros por ano.