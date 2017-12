Trinca em ação

Há dez anos à frente da produtora Big Bonsai, o trio Gilberto Topczewski, Deborah Osborn e Felipe Briso comemora o reconhecimento de seu trabalho. Além de dois filmes na competição do festival É Tudo Verdade– o longa Dominguinhos (sobre a vida do sanfoneiro) e o curta A Sandália de Lampião–, a produtora vem se dedicando a importante projeto: um documentário sobre Miguel Nicolelis. Há dois anos, começaram a registrar o dia a dia do cientista e o desenvolvimento do exoesqueleto, com o qual Nicolelis pretende fazer um paraplégico dar o pontapé inicial da Copa no Brasil. “É uma das histórias mais interessantes, atualmente, no mundo. Uma jornada científica, mas também com enorme desdobramento humano”, conta Felipe, um dos diretores do filme.

