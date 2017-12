Trinca de três

Carla Amaral, Bebel Fioravanti e Isabela Frugiuele são as donas da Triya – conhecida grife paulistana de beachwear que agora está apostando em acessórios para a casa. “Já tínhamos feito uma parceria com a Conceito Firma Casa, gostamos da ideia e idealizamos a linha Triya Home”, conta Isabela, a estilista que cria as famosas estampas da marca. “Para este inverno, inventamos almofadas, mantas e uns quadrinhos… Já para o verão, vamos apostar em uma linha de acessórios, como home spray”, complementa. E as novidades não param por aí. As meninas estão se preparando para desfile, sexta-feira, no Fashion Rio. Por que não desfilaram no SPFW? “Acho que a Triya tem mais a ver com o lifestyle carioca, apesar de sermos paulistas”, brinca Isabela. Enquanto isso, o trio está nos finalmentes de coleção para uma grande marca de fast fashion (cujo nome ainda não pode ser revelado). Lançamento previsto para setembro.

