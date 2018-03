Mari Rossi é DJ desde 1999 e, no início deste ano, abriu a We Sounds, empresa de curadoria musical. “Estava na hora de colocar toda a minha pesquisa em outros lugares além da pista de dança”, explica. Atualmente, Mari cuida da trilha sonora de spas, restaurantes, academias, lojas de roupas, além de criar playlists personalizadas para eventos, jantares e desfiles de moda. E também dá um help a quem quer renovar seu acervo musical. Mas não pense que ela deixou as pistas de lado. A moça segue ativa nos toca-discos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.