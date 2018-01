Depois de dar palpite em relação ao controle da TIM no Brasil, e ser desautorizado por Dilma, Paulo Bernardo se sentiu à vontade, ontem, para rasgar elogios à fusão entre Oi e Portugal Telecom.

Claro sinal de que o governo participou das negociações.

Triiim 2

Consta que o BNDES só não participou da operação por causa do desgaste público na tentativa de apoiar Abilio Diniz no caso Casino.

Entrou, no lugar, o BTG. Como? Para administrar um fundo de R$ 2 bilhões que vai participar do aporte de capital orçado em R$ 7 bilhões.



O fato despertou curiosidade profunda no mercado. Afinal, quem seriam os investidores desse fundo[TEXTO]?

Triiim 3

[/TEXTO]E se a fusão é boa para a PT e a Oi, é lesiva aos acionistas minoritários da empresa brasileira: eles serão diluídos dramaticamente na operação.



Algo ilegal? Não, mas é como jabuticaba: só tem aqui.