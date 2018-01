Recuperação da Oi não abala sistema financeiro

Maior processo de recuperação judicial do País – e com 60 dias para apresentar plano aos credores – a Oi não traz ao sistema financeiro do País qualquer ameaça de risco sistêmico.

Pelo que se apurou ontem no mercado, a empresa deve ao BB R$ 4,2 bilhões (5% do patrimônio líquido do banco). Para a Caixa Econômica, outro R$ 1,35 bilhão (3% do seu PL) e para o BNDES R$ 3,26 bilhões (8% do seu PL). São quantias significativas, mas garantidas pelo Tesouro.

Recuperação 2

Na iniciativa privada, a Oi deve R$ 1,3 bilhão para o Itaú (1,2% do seu PL) e módicos R$ 30 milhões ao Bradesco. Nada que seja capaz de causar abalos.