Temendo boicote na reunião do Conselhão, que acontece amanhã, o Planalto disparou telefonemas anteontem e ontem – convocando, um a um, os membros do órgão para o encontro em Brasília.

Usou como chamariz um anúncio importante, sem revelar qual. Mas já se sabe tratar-se da saída de Marcelo Neri, do Ipea, do comando do Conselhão e a entrada de Gleisi Hoffmann. O que tampouco entusiasma os que estão sendo chamados.