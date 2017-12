Tricô pop ganha loja em SP

Juliana Gevaerd abastece com seus tricôs grandes marcas da moda brasileira, como a Osklen e a Animale. “Minha fábrica tem 20 anos e o que eu mais prezo são a qualidade e o acabamento. Por isso invisto muito em inovação e uso as técnicas que herdei da minha sogra – que aprendeu na Itália e trouxe para o Brasil anos atrás”, conta Juliana, hoje voltada também para a sua marca homônima, que acaba de ganhar o primeiro espaço próprio em uma charmosa casa de vila na rua José Maria Lisboa, nos Jardins. “Já tivemos um showroom, mas dividíamos o espaço com outras marcas. Essa é nossa primeira loja”, orgulha-se a catarinense, que recebe suas clientes com bolo e café, bem no clima “lá em casa”.

