Paulo Fernando Melo, advogado que pediu suspensão da carteira da OAB de José Dirceu, se filiou há um mês ao PSDB. Ele – que já foi do Prona e do PTB – será candidato a deputado federal em 2014.

Melo diz, no entanto, que a representação nada tem a ver com a filiação: “Dirceu está com os direitos políticos suspensos e não preenche pré-requisito de idoneidade moral para ter a carteira da OAB”.

Tribunal 2

O pedido será analisado pela OAB-SP, que tem 90 dias para se posicionar. E um advogado do Rio Grande do Sul prepara pedido semelhante em relação a Roberto Jefferson – que tem seu registro inscrito na OAB do Rio.