Tribunal dá liberdade a André Souza, mas falta dinheiro da fiança

O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região concedeu habeas corpus para André Souza, acusado de beneficiar a Odebrecht em contratos com o FI-FGTS. Entretanto, Sousa – indicado pela CUT para fazer parte do grupo de apoio que assessora o conselho e o comitê de investimento do fundo – ainda não saiu da prisão.

Consta que não consegue arrumar o dinheiro para pagar a fiança de… R$ 300 mil.

Leia mais notas da coluna:

+ Aécio Neves pediu ao STF votação aberta para caso de Delcídio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ PSB quer punir quatro por terem apoiado reforma trabalhista