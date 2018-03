Engrenaram as gravações do documentário Soberano 2, sobre a conquista do mundial de 2005 pelo São Paulo. A G7 Cinema entrevistou, em Montevidéu, o jogador Lugano. O longa contará também com Rogério Ceni, Mineiro e torcedores. Lançamento? Ano que vem.

