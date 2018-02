O longa Ninguém Está Olhando – coprodução Brasil, Argentina e Colômbia – receberá recursos do Fundo Setorial do Audiovisual.

Trata-se do primeiro projeto contemplado do Prodecine – edital de coprodução com países da América Latina. A ficção traz no elenco a brasileira Petra Costa. Direção e roteiro são da argentina Julia Solomonoff.