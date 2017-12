Três é demais?

Com a beGIANT!, de Felipe Barahona, Guga Lemes e Luiz Tastaldi, nasce um novo modelo de comunicação publicitária. “Criamos o advertainment”, explica Barahona. Isto é, uma mistura de advertising (anúncio) e entertainment (entretenimento), bem diferente do modelo de negócios das agências. “A receita vem da criação e produção de projetos, não da compra de mídia”. Com isso, o trio evita concorrer com as agências. “A propaganda tradicional é necessária e vai continuar existindo, mas o público de hoje quer mais. As marcas precisam de soluções fora da mídia convencional”, conclui Barahona.

